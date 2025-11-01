Diretório de Empresas
Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tata Consultancy Services. Última atualização: 11/1/2025

Remuneração Total Média

CA$141K - CA$164K
Canada
Faixa Comum
Faixa Possível
CA$130KCA$141KCA$164KCA$182K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tata Consultancy Services, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Desenvolvimento de Negócios na Tata Consultancy Services in Canada é uma remuneração total anual de CA$182,311. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Tata Consultancy Services para a função de Desenvolvimento de Negócios in Canada é CA$130,222.

Outros Recursos