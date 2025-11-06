Diretório de Empresas
Tata Consultancy Services
  Salários
  Analista de Negócios

  • Todos os Salários de Analista de Negócios

  Canada

Tata Consultancy Services Analista de Negócios Salários em Canada

A remuneração de Analista de Negócios in Canada na Tata Consultancy Services varia de CA$91.9K por year para C2 a CA$114K por year para C3B. O pacote de remuneração in Canada mediano por year totaliza CA$96.3K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tata Consultancy Services. Última atualização: 11/6/2025

Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
C1
Assistant Analyst
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
Analyst
CA$91.9K
CA$89.4K
CA$0
CA$2.5K
C3A
Assistant Consultant
CA$102K
CA$101K
CA$0
CA$1.7K
C3B
Associate Consultant
CA$114K
CA$114K
CA$0
CA$0
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tata Consultancy Services, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Negócios na Tata Consultancy Services in Canada é uma remuneração total anual de CA$148,127. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Tata Consultancy Services para a função de Analista de Negócios in Canada é CA$100,981.

