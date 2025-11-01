Diretório de Empresas
A remuneração total média de Operações de Negócio na Tata Consultancy Services varia de SGD 94.6K a SGD 134K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tata Consultancy Services. Última atualização: 11/1/2025

Remuneração Total Média

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Faixa Comum
Faixa Possível
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tata Consultancy Services, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Operações de Negócio na Tata Consultancy Services é uma remuneração total anual de SGD 134,344. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Tata Consultancy Services para a função de Operações de Negócio é SGD 94,625.

Outros Recursos