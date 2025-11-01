Diretório de Empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Atuário Salários

A remuneração total média de Atuário in Ireland na Tata Consultancy Services varia de €33.6K a €46.7K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tata Consultancy Services. Última atualização: 11/1/2025

Remuneração Total Média

€36K - €42.4K
Ireland
Faixa Comum
Faixa Possível
€33.6K€36K€42.4K€46.7K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tata Consultancy Services, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Atuário na Tata Consultancy Services in Ireland é uma remuneração total anual de €46,748. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Tata Consultancy Services para a função de Atuário in Ireland é €33,562.

