Tango
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Ukraine

Tango Engenheiro de Software Salários em Ukraine

O pacote de remuneração in Ukraine mediano de Engenheiro de Software na Tango totaliza UAH 4.01M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tango. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Total por ano
UAH 4.01M
Nível
hidden
Salário base
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Bônus
UAH 0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Tango?
Block logo
+UAH 2.43M
Robinhood logo
+UAH 3.72M
Stripe logo
+UAH 836K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 920K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tango, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Tango in Ukraine é uma remuneração total anual de UAH 6,209,528. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Tango para a função de Engenheiro de Software in Ukraine é UAH 3,920,156.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Tango

