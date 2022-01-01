Diretório de Empresas
Tango
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Tango Salários

O salário da Tango varia de $42,210 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $92,852 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Tango. Última atualização: 10/12/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $86.4K
Analista de Dados
$66.1K
Cientista de Dados
$51.7K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Operações de Marketing
$90.1K
Designer de Produto
$42.2K
Gerente de Produto
$92.9K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tango, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

Didžiausią atlyginimą Tango gauna Gerente de Produto at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $92,852. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tango yra $76,265.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Tango

Empresas Relacionadas

  • Credit Karma
  • Waymo
  • Noom
  • Survios
  • Seesaw
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos