
SymphonyAI Engenheiro de Software Salários em Greater Bengaluru

O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano de Engenheiro de Software na SymphonyAI totaliza ₹3M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da SymphonyAI. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
SymphonyAI
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹3M
Nível
L3
Salário base
₹3M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na SymphonyAI?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na SymphonyAI in Greater Bengaluru é uma remuneração total anual de ₹10,575,484. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na SymphonyAI para a função de Engenheiro de Software in Greater Bengaluru é ₹2,783,298.

