Symphony Technology Group Salários

O salário da Symphony Technology Group varia de $39,513 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $54,879 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Symphony Technology Group. Última atualização: 11/30/2025

Engenheiro de Software
Median $39.5K
Gerente de Produto
$54.9K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Symphony Technology Group é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $54,879. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Symphony Technology Group é $47,196.

