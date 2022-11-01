Diretório de Empresas
Syfe
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Syfe Salários

A faixa salarial da Syfe varia de $35,914 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $79,744 para um Designer de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Syfe. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $35.9K
Designer de Produto
$79.7K
Gerente de Projeto
$52.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

El puesto con el salario más alto reportado en Syfe es Designer de Produto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $79,744. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Syfe es $52,925.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Syfe

Empresas Relacionadas

  • Coinbase
  • Uber
  • Snap
  • Apple
  • Databricks
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos