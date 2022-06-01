Diretório de Empresas
Sycamore Partners
Sycamore Partners Salários

A faixa salarial da Sycamore Partners varia de $30,576 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $145,725 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Sycamore Partners. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Operações de Negócios
$55.9K
Analista de Negócios
$105K
Atendimento ao Cliente
$30.6K

Analista de Dados
$111K
Engenheiro de Software
$146K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Sycamore Partners é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $145,725. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Sycamore Partners é $104,860.

