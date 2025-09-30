Diretório de Empresas
Swvl
Swvl Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Egypt mediano de Engenheiro de Software na Swvl totaliza EGP 944K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Swvl. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Swvl
Software Engineer
Karachi, SD, Pakistan
Total por ano
EGP 944K
Nível
L4
Salário base
EGP 944K
Stock (/yr)
EGP 0
Bônus
EGP 0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Swvl?

EGP 7.87M

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Swvl in Egypt é uma remuneração total anual de EGP 1,203,451. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Swvl para a função de Engenheiro de Software in Egypt é EGP 944,237.

