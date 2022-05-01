Diretório de Empresas
Swvl
Swvl Salários

A faixa salarial da Swvl varia de $6,139 em remuneração total por ano para um Contador na extremidade inferior a $138,153 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Swvl. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Contador
$6.1K
Gerente de Produto
$108K
Gerente de Projeto
$12.1K

Engenheiro de Software
$19.3K
Gerente de Engenharia de Software
$138K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Swvl é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $138,153. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Swvl é $19,296.

