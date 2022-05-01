Swvl Salários

A faixa salarial da Swvl varia de $6,139 em remuneração total por ano para um Contador na extremidade inferior a $138,153 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Swvl . Última atualização: 8/20/2025