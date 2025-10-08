Diretório de Empresas
Swisscom
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro DevOps

  • Netherlands

Swisscom Engenheiro DevOps Salários em Netherlands

A remuneração de Engenheiro DevOps in Netherlands na Swisscom varia de €56.5K por year para Software Engineer a €79.8K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Netherlands mediano por year totaliza €63.8K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Swisscom. Última atualização: 10/8/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Software Engineer
(Nível Iniciante)
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Quais são os níveis de carreira na Swisscom?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro DevOps na Swisscom in Netherlands é uma remuneração total anual de €89,577. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Swisscom para a função de Engenheiro DevOps in Netherlands é €58,929.

