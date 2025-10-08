A remuneração de Engenheiro DevOps in Netherlands na Swisscom varia de €56.5K por year para Software Engineer a €79.8K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Netherlands mediano por year totaliza €63.8K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Swisscom. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Nenhum salário encontrado
