Swiss Re
Swiss Re Analista de Negócios Salários

O pacote de remuneração in Switzerland mediano de Analista de Negócios na Swiss Re totaliza CHF 124K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Swiss Re. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Swiss Re
Senior Business Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Total por ano
CHF 124K
Nível
Senior
Salário base
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Bônus
CHF 16.8K
Anos na empresa
8 Anos
Anos de exp
11 Anos
Quais são os níveis de carreira na Swiss Re?

CHF 134K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de CHF 25.2K+ (às vezes CHF 252K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Negócios na Swiss Re in Switzerland é uma remuneração total anual de CHF 142,219. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Swiss Re para a função de Analista de Negócios in Switzerland é CHF 124,110.

