Diretório de Empresas
Swile
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Swile Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Brazil mediano de Engenheiro de Software na Swile totaliza R$256K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Swile. Última atualização: 9/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Swile
Analytics Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por ano
R$256K
Nível
L3
Salário base
R$206K
Stock (/yr)
R$0
Bônus
R$50.4K
Anos na empresa
4 Anos
Anos de exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Swile?

R$888K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$167K+ (às vezes R$1.67M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Swile in Brazil é uma remuneração total anual de R$312,507. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Swile para a função de Engenheiro de Software in Brazil é R$256,155.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Swile

Empresas Relacionadas

  • PayPal
  • Lyft
  • Amazon
  • Netflix
  • Tesla
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos