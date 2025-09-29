Diretório de Empresas
Swiggy
Swiggy Capitalista de Risco Salários

A remuneração total média de Capitalista de Risco in India na Swiggy varia de ₹15.29M a ₹21.37M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Swiggy. Última atualização: 9/29/2025

Remuneração Total Média

₹16.58M - ₹20.08M
India
Faixa Comum
Faixa Possível
₹15.29M₹16.58M₹20.08M₹21.37M
Faixa Comum
Faixa Possível

₹13.94M

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Swiggy, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Capitalista de Risco na Swiggy in India é uma remuneração total anual de ₹21,366,924. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Swiggy para a função de Capitalista de Risco in India é ₹15,288,403.

Outros Recursos