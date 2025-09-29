Diretório de Empresas
Swiggy
A remuneração de Gerente de Engenharia de Software in India na Swiggy varia de ₹7.83M por year para Engineering Manager a ₹11.1M por year para Senior Engineering Manager. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹8.41M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Swiggy. Última atualização: 9/29/2025

Média Remuneração Por Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Engineering Manager
₹7.83M
₹7.5M
₹184K
₹142K
Senior Engineering Manager
₹11.1M
₹10.24M
₹626K
₹240K
Assistant Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Últimos Salários Enviados
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Swiggy, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Swiggy in India é uma remuneração total anual de ₹14,416,431. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Swiggy para a função de Gerente de Engenharia de Software in India é ₹7,580,062.

