A remuneração de Gerente de Engenharia de Software in India na Swiggy varia de ₹7.83M por year para Engineering Manager a ₹11.1M por year para Senior Engineering Manager. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹8.41M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Swiggy. Última atualização: 9/29/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Engineering Manager
₹7.83M
₹7.5M
₹184K
₹142K
Senior Engineering Manager
₹11.1M
₹10.24M
₹626K
₹240K
Assistant Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Swiggy, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Swiggy, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)