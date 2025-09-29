Diretório de Empresas
Swiggy
Swiggy Gerente de Design de Produto Salários

A remuneração de Gerente de Design de Produto in India na Swiggy totaliza ₹7.26M por year para L9. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Swiggy. Última atualização: 9/29/2025

Remuneração Total Média

₹5.72M - ₹6.79M
India
Faixa Comum
Faixa Possível
₹5.28M₹5.72M₹6.79M₹7.23M
Faixa Comum
Faixa Possível
Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
Ver 2 Mais Níveis
₹13.94M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de ₹2.61M+ (às vezes ₹26.14M+).


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Swiggy, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

Найвищий пакет оплати для позиції Gerente de Design de Produto в Swiggy in India складає річну загальну компенсацію ₹7,257,263. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Swiggy для позиції Gerente de Design de Produto in India складає ₹5,284,547.

Outros Recursos