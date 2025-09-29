Diretório de Empresas
Swiggy
Swiggy Operações de Negócio Salários

A remuneração total média de Operações de Negócio na Swiggy varia de ₹7.83M a ₹10.91M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Swiggy. Última atualização: 9/29/2025

Remuneração Total Média

₹8.39M - ₹9.89M
India
Faixa Comum
Faixa Possível
₹7.83M₹8.39M₹9.89M₹10.91M
Faixa Comum
Faixa Possível

₹13.94M

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Swiggy, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Swiggy, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Operações de Negócio at Swiggy sits at a yearly total compensation of ₹10,912,343. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Operações de Negócio role is ₹7,834,503.

