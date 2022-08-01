StreamNative Salários

Diretório de Empresas
O salário da StreamNative varia de $70,350 em remuneração total por ano para Marketing na faixa mais baixa a $452,250 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da StreamNative. Última atualização: 10/26/2025

Gerente de Produto
Median $200K
Marketing
$70.4K
Vendas
$452K

Engenheiro de Software
$226K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na StreamNative é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $452,250. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na StreamNative é $212,827.

Outros Recursos