Strategy by PwC Salários

O salário da Strategy by PwC varia de $20,000 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $333,858 para Consultor de Gestão na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Strategy by PwC. Última atualização: 10/26/2025

Consultor de Gestão
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Contador
$77.6K
Analista de Negócios
$65.6K

Cientista de Dados
$70.4K
Designer de Produto
$118K
Gerente de Produto
$318K
Gerente de Projeto
$216K
Engenheiro de Software
$20K
Arquiteto de Soluções
$91.8K
Capitalista de Risco
$254K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Strategy by PwC é Consultor de Gestão at the Principal level com uma remuneração total anual de $333,858. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Strategy by PwC é $164,375.

Outros Recursos