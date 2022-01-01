Strategy by PwC Salários

O salário da Strategy by PwC varia de $20,000 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $333,858 para Consultor de Gestão na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Strategy by PwC . Última atualização: 10/26/2025