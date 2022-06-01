Strategic Education Salários

Diretório de Empresas
O salário da Strategic Education varia de $52,260 em remuneração total por ano para Assistente Administrativo na faixa mais baixa a $180,900 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Strategic Education. Última atualização: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Gerente de Produto
Median $137K
Assistente Administrativo
$52.3K
Gerente de Ciência de Dados
$181K

Designer de Produto
$73.6K
Engenheiro de Software
$58.5K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Strategic Education é Gerente de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $180,900. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Strategic Education é $73,630.

