Stratasys
Stratasys Salários

A faixa salarial da Stratasys varia de $54,270 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico na extremidade inferior a $224,661 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Stratasys. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $81.5K
Analista de Dados
$64.7K
Engenheiro Mecânico
$54.3K

Designer de Produto
$132K
Gerente de Produto
$225K
Gerente de Programa Técnico
$201K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Stratasys é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $224,661. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Stratasys é $106,584.

