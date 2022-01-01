Stratasys Salários

A faixa salarial da Stratasys varia de $54,270 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico na extremidade inferior a $224,661 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Stratasys . Última atualização: 8/23/2025