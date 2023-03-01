Straive Salários

A faixa salarial da Straive varia de $3,354 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo na extremidade inferior a $61,519 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Straive . Última atualização: 8/23/2025