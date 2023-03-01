Diretório de Empresas
Straive
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Straive Salários

A faixa salarial da Straive varia de $3,354 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo na extremidade inferior a $61,519 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Straive. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Assistente Administrativo
$3.4K
Redator Publicitário
$5K
Cientista de Dados
$12K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Gerente de Produto
$61.5K
Engenheiro de Software
$7.3K
Arquiteto de Soluções
$46.8K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Straive é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $61,519. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Straive é $9,612.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Straive

Empresas Relacionadas

  • Roblox
  • Airbnb
  • Netflix
  • Apple
  • Databricks
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos