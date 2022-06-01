Diretório de Empresas
STR
STR Salários

O salário da STR varia de $143,000 em remuneração total por ano para Engenheiro Mecânico na faixa mais baixa a $205,774 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da STR. Última atualização: 10/26/2025

Engenheiro de Software
Median $145K

Cientista de Pesquisa

Cientista de Dados
Median $160K
Engenheiro Mecânico
Median $143K

Gerente de Projeto
$206K
Arquiteto de Soluções
$196K

Cloud Security Architect

Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na STR é Gerente de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $205,774. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na STR é $160,000.

