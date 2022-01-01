Storyblocks Salários

Diretório de Empresas
O salário da Storyblocks varia de $145,000 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $216,791 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Storyblocks. Última atualização: 10/15/2025

Engenheiro de Software
Median $145K
Gerente de Ciência de Dados
$215K
Cientista de Dados
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Designer de Produto
$161K
Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Storyblocks é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $216,791. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Storyblocks é $187,882.

Outros Recursos