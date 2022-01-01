Storyblocks Salários

O salário da Storyblocks varia de $145,000 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $216,791 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Storyblocks . Última atualização: 10/15/2025