STORD Salários

O salário da STORD varia de $134,325 em remuneração total por ano para Gerente de Programa Técnico na faixa mais baixa a $271,350 para Chefe de Gabinete na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da STORD. Última atualização: 10/26/2025

Engenheiro de Software
Median $167K

Engenheiro de Software Full-Stack

Chefe de Gabinete
$271K
Cientista de Dados
$164K

Gerente de Produto
$202K
Gerente de Programa Técnico
$134K
Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na STORD, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na STORD é Chefe de Gabinete at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $271,350. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na STORD é $167,000.

