StoneX Group
StoneX Group Salários

O salário da StoneX Group varia de $29,711 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $208,950 para Operações de Marketing na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da StoneX Group. Última atualização: 10/26/2025

Engenheiro de Software
Median $142K

Engenheiro de Software Full-Stack

Contador
$52.3K
Analista de Negócios
$41.6K

Cientista de Dados
$29.7K
Operações de Marketing
$209K
Designer de Produto
$58.3K
Gerente de Produto
$206K
Vendas
$139K
Gerente de Engenharia de Software
$196K
Arquiteto de Soluções
$119K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na StoneX Group é Operações de Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $208,950. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na StoneX Group é $128,972.

