Stoneridge Salários

O salário da Stoneridge varia de $8,955 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $66,317 para Engenheiro Mecânico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Stoneridge . Última atualização: 10/26/2025