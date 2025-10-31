Diretório de Empresas
StockX
StockX Marketing Salários

A remuneração total média de Marketing in United States na StockX varia de $86.1K a $125K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da StockX. Última atualização: 10/31/2025

Remuneração Total Média

$97.7K - $113K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$86.1K$97.7K$113K$125K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na StockX, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Marketing na StockX in United States é uma remuneração total anual de $124,950. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na StockX para a função de Marketing in United States é $86,100.

