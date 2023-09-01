Diretório de Empresas
Stockbit
Stockbit Salários

O salário da Stockbit varia de $12,882 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $25,835 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Stockbit. Última atualização: 10/26/2025

Engenheiro de Software
Median $17K
Cientista de Dados
$12.9K
Marketing
$20.1K

Gerente de Produto
$25.8K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Stockbit é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $25,835. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Stockbit é $18,570.

Outros Recursos