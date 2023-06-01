Standard Metrics Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Standard Metrics varia de $137,200 em remuneração total por ano para um Sucesso do Cliente na extremidade inferior a $211,935 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Standard Metrics. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Atendimento ao Cliente
$139K
Sucesso do Cliente
$137K
Gerente de Produto
$186K

Recrutador
$151K
Vendas
$157K
Engenheiro de Vendas
$179K
Engenheiro de Software
$157K
Gerente de Engenharia de Software
$212K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Standard Metrics é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $211,935. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Standard Metrics é $156,733.

