Standard Chartered Salários

A faixa salarial da Standard Chartered varia de $16,994 em remuneração total por ano para um Desenvolvimento Corporativo na extremidade inferior a $502,500 para um Banqueiro de Investimentos na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Standard Chartered. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $52.5K
Gerente de Engenharia de Software
Median $42.7K

Gerente de Programa Técnico
Median $150K
Contador
$204K
Analista de Negócios
$26.4K
Desenvolvimento Corporativo
$17K
Analista de Dados
$20K
Cientista de Dados
$43.9K
Analista Financeiro
$17.1K
Tecnólogo em Informática (TI)
$39.4K
Banqueiro de Investimentos
$503K
Consultor de Gestão
$57.1K
Designer de Produto
$69.1K
Gerente de Programa
$60K
Gerente de Projeto
$43.1K
Vendas
$56.5K
Analista de Cibersegurança
$18K
Arquiteto de Soluções
$43.3K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Standard Chartered is Banqueiro de Investimentos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $502,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Standard Chartered is $43,225.

