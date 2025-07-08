SRS Acquiom Salários

Diretório de Empresas
O salário da SRS Acquiom varia de $120,600 em remuneração total por ano para Jurídico na faixa mais baixa a $172,135 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SRS Acquiom. Última atualização: 11/30/2025

Jurídico
$121K
Gerente de Projeto
$172K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na SRS Acquiom é Gerente de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $172,135. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na SRS Acquiom é $146,368.

