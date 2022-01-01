Squire Salários

Diretório de Empresas
O salário mediano da Squire é $100,000 para Engenheiro de Software . O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Squire. Última atualização: 11/30/2025

Engenheiro de Software
Median $100K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Squire, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Squire é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $100,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Squire é $100,000.

Outros Recursos

