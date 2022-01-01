Diretório de Empresas
Squarespace
Squarespace Salários

O salário da Squarespace varia de $59,900 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $478,333 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. Última atualização: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Engenheiro de Software
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Engenharia de Software
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Gerente de Produto
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Designer de Produto
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Cientista de Dados
L3 $155K
L4 $200K
Analista de Dados
Median $135K
Analista Financeiro
Median $190K
Marketing
Median $164K
Recrutador
Median $150K
Pesquisador de UX
Median $151K
Assistente Administrativo
$79.6K
Gerente de Operações de Negócio
$274K
Analista de Negócios
$118K
Atendimento ao Cliente
Median $59.9K
Gerente de Ciência de Dados
$224K
Recursos Humanos
$141K
Tecnólogo da Informação (TI)
$191K
Gerente de Programa Técnico
Median $202K
Não encontra seu cargo?

Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

15%

ANO 1

25%

ANO 2

30%

ANO 3

30%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Squarespace, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 15% adquire no 1st-ANO (15.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 30% adquire no 3rd-ANO (30.00% anual)

  • 30% adquire no 4th-ANO (30.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Squarespace, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Squarespace é Gerente de Engenharia de Software at the L7 level com uma remuneração total anual de $478,333. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Squarespace é $195,822.

