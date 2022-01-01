Splunk Salários

Diretório de Empresas
O salário da Splunk varia de $51,822 em remuneração total por ano para Engenheiro de Vendas na faixa mais baixa a $733,000 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Splunk. Última atualização: 8/29/2025

$160K

Engenheiro de Software
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Gerente de Produto
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Vendas
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Gerente de Engenharia de Software
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Designer de Produto
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

Designer UX

Arquiteto de Soluções
P4 $229K
P5 $282K

Arquiteto de Dados

Cloud Security Architect

Cientista de Dados
Median $265K
Marketing
P2 $106K
P5 $268K
Gerente de Programa Técnico
Median $224K
Analista Financeiro
Median $145K
Gerente de Programa
Median $170K
Engenheiro de Vendas
Median $51.8K
Tecnólogo da Informação (TI)
Median $157K
Recrutador
Median $141K
Redator Técnico
Median $145K
Gerente de Projeto
Median $156K
Analista de Cibersegurança
Median $425K
Contador
$252K

Contador Técnico

Gerente de Operações de Negócio
$147K
Analista de Negócios
Median $161K
Desenvolvimento de Negócios
$63.3K
Chefe de Gabinete
$371K
Atendimento ao Cliente
$229K
Analista de Dados
$167K
Recursos Humanos
$249K
Consultor de Gestão
$153K
Operações de Marketing
$162K
Gerente de Design de Produto
$481K
Operações de Receita
$200K
Recompensas Totais
$241K
Pesquisador de UX
$129K
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Splunk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (8.32% trimestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Splunk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

