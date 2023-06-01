Splitit Salários

O salário da Splitit varia de $111,401 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $392,000 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Splitit . Última atualização: 9/19/2025