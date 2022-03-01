Split Software Salários

Diretório de Empresas
O salário da Split Software varia de $78,400 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $208,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Split Software. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $208K
Analista de Dados
$81.6K
Recursos Humanos
$78.4K

Arquiteto de Soluções
$174K
Perguntas Frequentes

Split Software薪资最高的职位是Engenheiro de Software，年度总薪酬为$208,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Split Software的年度总薪酬中位数为$127,863。

