Splice Salários

O salário da Splice varia de $124,375 em remuneração total por ano para Analista Financeiro na faixa mais baixa a $251,250 para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Splice. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $139K
Gerente de Produto
Median $160K
Desenvolvimento de Negócios
$251K

Analista Financeiro
$124K
Marketing
$235K
Designer de Produto
$220K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Splice é Desenvolvimento de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $251,250. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Splice é $190,072.

