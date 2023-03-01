Splashtop Salários

O salário da Splashtop varia de $21,377 em remuneração total por ano para Assistente Administrativo na faixa mais baixa a $39,260 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Splashtop . Última atualização: 9/19/2025