Splashtop
Splashtop Salários

O salário da Splashtop varia de $21,377 em remuneração total por ano para Assistente Administrativo na faixa mais baixa a $39,260 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Splashtop. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Assistente Administrativo
$21.4K
Vendas
$34.6K
Analista de Cibersegurança
$30.4K

Engenheiro de Software
$39.3K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Splashtop é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $39,260. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Splashtop é $32,508.

