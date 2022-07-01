Diretório de Empresas
Splash Financial
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Splash Financial Salários

O salário da Splash Financial varia de $180,000 em remuneração total por ano para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais baixa a $240,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Splash Financial. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $240K
Gerente de Engenharia de Software
Median $180K
Tecnólogo da Informação (TI)
$221K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Splash Financial er Engenheiro de Software með árlegar heildarbætur upp á $240,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Splash Financial er $221,100.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Splash Financial

Empresas Relacionadas

  • Snap
  • Google
  • Netflix
  • DoorDash
  • Roblox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos