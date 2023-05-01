Diretório de Empresas
Spirit Airlines
Spirit Airlines Salários

O salário da Spirit Airlines varia de $91,800 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $143,100 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Spirit Airlines. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Gerente de Produto
Median $143K
Analista de Dados
$91.8K
Gerente de Projeto
$124K

Engenheiro de Software
Median $100K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Spirit Airlines é Gerente de Produto com uma remuneração total anual de $143,100. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Spirit Airlines é $111,908.

