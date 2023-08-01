Diretório de Empresas
Spirent Communications
Spirent Communications Salários

O salário da Spirent Communications varia de $87,063 em remuneração total por ano para Operações de Marketing na faixa mais baixa a $201,000 para Engenheiro de Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Spirent Communications. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $135K

Engenheiro de Redes

Operações de Marketing
$87.1K
Gerente de Produto
$152K

Engenheiro de Vendas
$201K
Gerente de Engenharia de Software
$164K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Spirent Communications is Engenheiro de Vendas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Spirent Communications is $152,471.

