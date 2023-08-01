Spirent Communications Salários

O salário da Spirent Communications varia de $87,063 em remuneração total por ano para Operações de Marketing na faixa mais baixa a $201,000 para Engenheiro de Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Spirent Communications . Última atualização: 9/19/2025