Spire Global
Spire Global Salários

O salário da Spire Global varia de $94,186 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $166,165 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Spire Global. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Engenheiro de Controles
$108K
Engenheiro de Software
$94.2K
Gerente de Engenharia de Software
$143K

Gerente de Programa Técnico
$166K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Spire Global é Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $166,165. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Spire Global é $125,494.

Outros Recursos