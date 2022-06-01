Diretório de Empresas
SPINS
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

SPINS Salários

O salário da SPINS varia de $54,725 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $201,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SPINS. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Gerente de Produto
Median $120K
Analista de Dados
$54.7K
Analista Financeiro
$84.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Engenheiro de Software
$91.8K
Gerente de Engenharia de Software
$201K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na SPINS é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na SPINS é $91,800.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para SPINS

Empresas Relacionadas

  • LEK
  • Genesys
  • Idexcel
  • J.D. Power
  • Propeller
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos