A remuneração de Engenheiro de Software in Warsaw Metropolitan Area na SoftServe varia de PLN 140K por year para L2 a PLN 272K por year para L4. O pacote de remuneração in Warsaw Metropolitan Area mediano por year totaliza PLN 265K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da SoftServe. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Nenhum salário encontrado
