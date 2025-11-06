A remuneração de Engenheiro de Software in Lviv Metropolitan Area na SoftServe varia de UAH 551K por year para L1 a UAH 2.14M por year para L4. O pacote de remuneração in Lviv Metropolitan Area mediano por year totaliza UAH 2M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da SoftServe. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
