A remuneração de Engenheiro de Software in Bulgaria na SoftServe varia de BGN 59.2K por year para L2 a BGN 61.7K por year para L3. O pacote de remuneração in Bulgaria mediano por year totaliza BGN 57.7K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da SoftServe. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.2K
BGN 56.2K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.7K
BGN 61.7K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
