Diretório de Empresas
Softeq
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Softeq Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Poland mediano de Engenheiro de Software na Softeq totaliza PLN 214K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Softeq. Última atualização: 10/28/2025

Pacote Mediano
company icon
Softeq
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total por ano
PLN 214K
Nível
-
Salário base
PLN 214K
Stock (/yr)
PLN 0
Bônus
PLN 0
Anos na empresa
5 Anos
Anos de exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Softeq?
Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
Don't get lowballed
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Softeq in Poland é uma remuneração total anual de PLN 265,392. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Softeq para a função de Engenheiro de Software in Poland é PLN 185,774.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Softeq

Empresas Relacionadas

  • Snap
  • DoorDash
  • Amazon
  • Spotify
  • Lyft
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos